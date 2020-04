VIDEO. Uova ai bimbi, il gran cuore dei carabinieri di Eboli Iniziativa di solidarietà a sostegno di tre case famiglia del territorio

Un piccolo, grande gesto per regalare un sorriso a chi è in difficoltà. I carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale, nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un'emozionante iniziativa di solidarietà. Hanno, infatti, deciso di raccogliere una somma di denaro da destinare all'acquisto di uova di Pasqua e generi alimentari da distibuire in tre case famiglia del territorio. Un gesto accolto con il sorriso dagli ospiti delle strutture che, come testimonia il video realizzato e diffuso dall'Arma dei carabinieri, hanno ringraziato i militari per avergli regalato la gioia di scartare un uovo nel giorno di Pasqua.