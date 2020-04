"Domani", la musica come messaggio di speranza contro il Covid VIDEO | L'idea di una giovane salernitana che ha coinvolto tutta Italia

Da "domani" Artisti uniti per l'Abruzzo a "domani" giovani uniti per l'Italia. E' un inno di speranza, sulle note di una canzone scritta e cantata all'indomani del terribile terremoto che colpì l'Aquila nel 2009. E così, un gruppo di giovani salernitani ha avuto l'idea di ricantarla, insieme, esattamente come un supergruppo di persone che sono distanti ma unite dai sentimenti e dalla voglia di uscire ed urlare al mondo "non siamo così soli, andrà tutto bene".

Il video, a cui hanno collaborato circa 50 persone da Salerno a Milano, passando per Londra, Battipaglia, Tivoli e altre città d'Italia, è stato pubblicato ieri, nel giorno di Pasqua.

"Vorrei diffondere un messaggio positivo in questi giorni di emergenza attraverso un linguaggio che tutti conoscono, la musica". Ci racconta Roberta Anelli, salernitana di nascita e milanese d'adozione. Lei, insieme agli altri ragazzi, ha deciso di realizzare questo inno alla vita, per tutti i suoi amici e parenti lontani da casa nel giorno di Pasqua, per chi lavora nelle "trincee" degli ospedali per combattere l'emergenza coronavirus e per chi non si arrende e cerca di pensare che "domani è già qui".

"Una canzone che nasce alcuni anni fa con una nobile missione e che oggi, in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, ci riunisce perché "di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia, domani". E' il tempo giusto questo per essere più vicini, per riscoprire passioni trascurate per mancanza tempo, scoprirne di nuove, emozionarsi per una canzone. E' questo il tempo di pensare al domani, perchè "domani è già qui" e perchè solo insieme potremo affrontare e superare l'emergenza". Scrive, Roberta.