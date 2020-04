Coronavirus: la mappa dei contagi a Salerno e Provincia Sono 60 i Comuni con almeno un caso positivo al virus. A Salerno, 24 solo nella zona orientale

Continua a diminuire la curva dei contagi in Campania. Nella giornata di ieri, stando all'ultimo bollettino reso nota dall'unità di crisi della Regione Campania, i contagi totali sono stati 99, di cui 15 tamponi al Ruggi d'Aragona di Salerno sono risultati positivi a Covid-19. Ad oggi, in tutta la Provincia di Salerno sono più di 500 i casi registrati. Cittadini positivi riconducibili a 60 Comuni Salernitani. Restano immuni al virus 98 città e paesi, piccoli Comuni che si affacciano sul mare o nell'entroterra.

A rendere nota la mappa dei contagi è uno studio con tutti i dati raccolti dalla Regione Campania e dall'Asl di Salerno. Stando a quanto emerso sono in totale 60 i Comuni del Salernitano ad aver registrato almeno un caso di coronavirus, restano immuni al contagio circa 98 Comuni. La mappa vede Sala Consilina con il numero più alto dei positivi, ad oggi, sono 67 i cittadini contagiati. Segue, per numero di contagi, la città di Salerno con 55 casi, Scafati con 40, Nocera Inferiore con 36 e Cava de'Tirreni con 32.

A Salerno i 55 casi, sono stati divisi per zona: sono 24 i casi nella zona orientale, 19 in centro e 12 nei rioni collinari.

La mappa dei contagi in Provincia di Salerno

Come una "classifica" a scalare, con meno di 30 casi per zona ci sono: Sant’Egidio del Monte Albino con 23 contagiati, Pagani con 22 e Angri con 21 persone risultate positive al Covid19. La curva dei contagi tende a diminuire in alcuni Comuni della Provincia, dove ci sono meno o non più di 5 casi. Ad Angri, segue Agropoli con 20 casi registrati in città, subito dopo Caggiano con 16, Polla con 14 casi anche Pontecagnano Faiano è ferma a 14, Vietri sul mare sale a 13, Sarno da diversi giorni è ferma a 12 contagi, Mercato San Severino con 11 casi, Padula e Baronissi 9 casi, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio con 8 casi, Auletta è ferma a 7 casi, così come Eboli e Sassano, mentre a Tramonti e Vallo della Lucania sono 6 i casi registrati.

Tre i Comuni con solo 5 contagi: Bellizzi, Nocera Superiore e Sant’Arsenio. Subito dopo seguono Fisciano, San Mango Piemonte e Teggiano con solo 4 casi conclamati. A scalare con tre casi in città ci sono Atena Lucana, Colliano, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella e Montesano sulla Marcellana. Subito dopo con due o solo un contagio ci sono: Battipaglia, Buccino, Casal Velino, Pellezzano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Amalfi, Bracigliano, Buonabitacolo, Capaccio, Casalbuono, Cetara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Laurino, Maiori, Novi Velia, Praiano, Ravello, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, Santa Marina e Serramezzana.