Capaccio Paestum, furti in serie al cimitero: arrestato Operazione dei carabinieri che sono riusciti a recuperare anche parte della refurtiva

I carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito

un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di A.S., nei cui confronti si ipotizzano i reati di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento.

La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'indagato, avrebbe effettuato numerosi

furti di oggetti d'ornamento all'interno delle cappelle funerarie del cimitero di Capaccio Paestum. I furti, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sono avvenuti in un periodo compreso tra ottobre e novembre 2025.

Durante le operazioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro gli ornamenti presenti nella foto in allegato asportati dal cimitero di Capaccio Paestum in Via Rodigliano numero 4.

Chiunque riconosca gli oggetti presenti può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Perdifumo (SA) alla Via A. Farzati (telefono 0974/845022).