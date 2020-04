Il Coronavirus uccide ancora a Sarno: muore un 71enne Quarta vittima nella città dell'Agro, il sindaco: «Uscire solo per vera necessità»

La comunità di Sarno deve fare i conti con un’altra vittima tra coloro che erano risultati positivi al Coronavirus. A perdere la vita è stato il 71enne Salvatore Fistillo, ex dipendente comunale che è deceduto all’ospedale di Scafati. È la quarta vittima a Sarno, la quinta se si considera anche l’ingegnere originario della città dell’Agro ma residente a Napoli. «La nostra Sarno è afflitta ed oggi piange la quarta vittima di questo terribile virus, nemico invisibile che sta seminando morte, lasciando intere famiglie nel dolore e nella solitudine. Non ce l’ha fatta il nostro concittadino Salvatore Fistillo, risultato positivo al Covid19 cinque giorni fa. Aveva manifestato subito sintomi piuttosto importanti e preoccupanti ed era stato trasferito al centro Covid dell’ospedale di Scafati», il messaggio di cordoglio del sindaco Giuseppe Canfora. «A lui la nostra preghiera unita e forte che lo accompagni nell’ultimo viaggio; ai suoi familiari giunga la nostra vicinanza. A voi tutti, miei concittadini, rivolgo l’accorato appello a restare in casa, a non avere contatti, ad uscire solo per vera necessità», conclude il primo cittadino sarnese Canfora.