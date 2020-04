Cirielli ha sconfitto il Coronavirus: «È stato un incubo» VIDEO - Il deputato salernitano era risultato positivo al virus insieme a tutta la sua famiglia

Il peggio, finalmente, è passato. Ma Edmondo Cirielli porta ancora sulla pelle i segni di un'esperienza che ha provato notevolmente lui e la sua famiglia. La lunga lotta al Coronavirus è durata oltre un mese, al termine del quale è arrivato l'atteso responso che gli ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Ora che il peggio è alle spalle, il deputato di Fratelli d'Italia che è anche Questore della Camera dei Deputati, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il doppio tampone, infatti, ha dato esito negativo sia per lui che per la compagna e il figlioletto di pochi mesi. È in via di guarigione, invece, l'altra figlia di otto anni che non ha quasi mai presentato sintomi. Un'esperienza dura, difficile, resa ancora più complessa dall'incertezza che ancora oggi caratterizza questo nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. A oltre un mese di distanza dal contagio, il deputato salernitano ha raccontato ai nostri microfoni la sua esperienza, ribadendo la necessità di prestare massima attenzione contro questa «subdola malattia».