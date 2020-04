Santoro: "Vigilare sui buoni spesa. Riscontrate anomalie" Il consigliere: "Non si giochi con la dignità delle persone"

l consigliere Dante Santoro interviene sul caso dei buoni spesa che stanno tenendo banco in città, sia per una serie di esclusi che reclamano di averne i requisiti sia per alcune anomalie riscontrate dai beneficiari al momento di fruirne nei supermercati: "Non si giochi con la dignità delle persone in difficoltà. Abbiamo fatto fare a chi diceva di governare l'organizzazione, spingendo sui tempi ristretti, e come al solito succede a Salerno ci troviamo a commentare anomalie.

In primis abbiamo notizia di centinaia di esclusi che sembrerebbero avere percepito reddito zero o quasi zero a marzo ed ora che ci sarà la seconda tornata di selezioni bisogna fare in modo di non lasciare indietro persone in stato di difficoltà totale. Altra grave situazione è quella denunciata da alcuni beneficiari del bonus che si sono visti mortificati in alcuni esercizi commerciali e supermercati che sembrerebbe stiano discriminando con limitazioni imposte a chi vuole effettuare acquisti di generi alimentari mediante il bonus. Abbiamo già avvisato le autorità competenti e vigileremo affinchè queste anomalie non si ripetano mai più".Così conclude con la sua solita verve il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro.