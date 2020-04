Buoni spesa, il comune denuncia chi fa sciacallaggio politico Polemica sulla gestione dei buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà

L'amministrazione Comunale di Salerno denuncerà alla Procura della Repubblica il calunnioso tentativo di sciacallaggio politico sulla pelle delle famiglie più fragili inscenato da alcuni personaggi in cerca di squallida notorietà in circostanze così drammatiche.

"La gestione dei buoni spesa - si legge nella nota di Palazzo di Città - è stata curata in modo trasparente, rapido ed efficace da decine di dipendenti del Comune di Salerno che hanno lavorato con assoluta dedizione giorno e notte per assicurare, in breve tempo, un risultato apprezzato da migliaia di concittadini. Non permetteremo che insinuazioni infondate provino ad oscurare l'eccellente risultato amministrativo e tentino di gettare in modo strumentale ombre su di una procedura rigorosa e trasparente.

Chi insinua per mera propaganda politica sul lavoro svolto a sostegno delle persone più deboli deve vergognarsi. E risponderà delle sue calunnie alla Giustizia".