Salerno: sospensione idrica in via Talamo per un guasto A lavoro gli operai di Salerno Sistemi

Un guasto alla rete idrica in via Guglielmo Talamo ha reso necessario l’intervento degli operai di Salerno Sistemi che sono a lavoro per ripristinare l’improvviso danno.

Dunque, per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua ad horas proprio in via Talamo e nelle strade limitrofe. Potrebbero, però, verificarsi riduzioni della pressione anche in via Case Rosse.

La società informa che salvo imprevisti, si prevede di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 16 di oggi.