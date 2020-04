Coronavirus, crescono i contagi a Pontecagnano: 7 nuovi casi Il sindaco tranquillizza la popolazione: «La situazione è sotto controllo»

Aumentano i casi di Coronavirus a Pontecagnano Faiano. Come comunicato dal sindaco Giuseppe Lanzara nel corso di una diretta Facebook, in giornata è giunta comunicazione di altri sette tamponi positivi. «In questi giorni abbiamo svolto un lavoro incessante per ricostruire in modo serio la mappatura di chi poteva aver avuto contatti con persone contagiate. Abbiamo effettuato quasi cento tamponi, dei quali sette sono risultati positivi». Lanzara, in ogni caso, ha inviato tutti ad evitare allarmismi e a restare calmi. «La situazione per certi versi non è allarmante. I nuovi contagiati sono tutte persone già in quarantena, che avevano avuto contatti pregressi e sono tutte riconducibili allo stesso nucleo familiare. È statisticamente naturale che la scelta di far fare molto tamponi, anche a persone che non avevano sintomi, ci porta avere un maggior numero di casi positivi. Non a caso queste sette persone, sei non hanno mai avuto febbre. Questo per dire che il virus può avere e dare risposte diverse a seconda del soggetto contagiato. È necessario, quindi, restare quanto più possibile in casa».