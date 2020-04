Battipaglia: sei nuovi casi di Covid-19 al Comune Tra questi anche un farmacista. La sindaca: "Sono tutti asintomatici"

Tutti asintomatici ma risultati positivi al tampone per Covid-19 nella giornata di ieri. Si tratta di un farmacista di Battipaglia e di dipendenti comunali, risultati positivi ad un primo tampone fatto tramite screening sierologico, ma asintomatici. A tranquillizzare i cittadini sulla situazione in città ci ha già pensato il sindaco Cecilia Francese.

"Nei giorni scorsi abbiamo deciso, anche in vista della Fase 2, di avviare una campagna di screening per tutte le persone che in questi giorni di emergenza sanitaria, si sono rese più vulnerabili ad un possibile contagio: polizia, protezione civile, dipendenti comunali, farmacisti e lavoratori di Alba. Tra questi sono risultati positivi un farmacista e alcuni dipendenti comunali. Si tratta di persone che godono di un ottimo stato di salute, sono asintomatici. Attualmente stiamo già cercando di risalire alla catena di contatti degli ultimi 14 giorni ed abbiamo già disposto l'isolamento domiciliare per i positivi e per le loro famiglie". Ha dichiarato il sindaco di Battipaglia, che ha voluto anche sottolineare l'importanza di questi casi asintomatici e dei test rapidi, in vista di una ripresa economia e lavorativa, prevedibile per il mese di maggio.

"Abbiamo voluto continuare questa campagna di prevenzione con i soggetti a rischio. In questi giorni ci siamo incontrati con i rappresentanti dell'isituto di Portici, anche per studiare i risultati. Ieri abbiamo fatto i tamponi a tutti i dipendenti di Alba, a un gruppo di farmacisti e di persone presenti al Comune di Battipaglia. Nessun allarmismo: questo è uno studio propedeutico alla fase due, se noi andiamo a cercare il virus nella popolazione sana, troviamo la positività al 5 per cento, come gli scienziati hanno presupposto. Queste persone possono essere portatori sani del virus o svilupparla nel tempo?. Dobbiamo riflettere molto su come comportarci nella fase due". Ha concluso Francese.