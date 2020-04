Bollettini ingannevoli su pagamenti alla Camera di Commercio Presentato un esposto per truffa alla Guardia di Finanza

Anche quest'anno, con l’approssimarsi del termine di scadenza del versamento del diritto annuale, ovvero immediatamente dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto da questo Ente, si registra l’attività da parte di soggetti terzi, recanti denominazioni simili a quella della Camera di Commercio, con richieste di pagamento, o inviti a controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa, aventi lo scopo di trarre in inganno le imprese inducendole a versare le somme riportate nei bollettini medesimi.

Sono pervenute, infatti, alcune segnalazioni da parte di imprenditori e consulenti che fanno riferimento a richieste di pagamento nelle quali il mittente “finge” di essere il soggetto cui il versamento è dovuto per l'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relative, talora, a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale, né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio, ma che, tuttavia, inducono in errore le imprese che potrebbero eseguire il versamento ritenendo che si tratta del tributo camerale.

La Camera di Commercio provvede a inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della Camera di Commercio, l’ammontare complessivo del diritto dovuto o i dati necessari alla sua autodeterminazione.

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha da tempo avviato una campagna di sensibilizzazione sull’argomento denominata “Io non ci casco!” diramando un vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento, alla quale la Camera di Commercio ha aderito mediante pubblicazione del vademecum sul proprio sito istituzionale.