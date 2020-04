Gestione buoni spesa, 11 consiglieri chiedono coinvolgimento La nota protocollata e inviata questa mattina al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

Coinvolti solo marginalmente. Questa la motivazione che ha spinto 11 consiglieri comunali di Salerno a scrivere una nota al sindaco Vincenzo Napoli, per chiedere maggiore coinvolgimento nelle decisioni prese e messe in atto per quanto concerne l'emergenza sanitaria.

I consiglieri, come si legge sulla nota protocollata questa mattina "ritengono di non essere stati coinvolti, se non marginalmente, nelle decisioni inerenti ai criteri di erogazione, di distribuzione e di controllo dei buoni spesa emessi a seguito dei fondi pervenuti dal Governo".

La richiesta fatta al primo cittadino è quella di "essere coinvolti pienamente e concretamente in ordine a tutte le singole attività e decisioni che si riflettono sul presente e sul futuro di Salerno, in particolare quelle inerenti alla riqualificazione della spesa pubblica per le quali il Consiglio comunale dovrà poi esprimersi".

I consiglieri comunali che hanno firmato la richiesta a Napoli sono Antonio Carbonaro, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Antonio Fiore, Lucia Mazzotti, Corrado Naddeo, Felice Santoro, Rosa Scannapieco, Pietro Stasi, Domenico Ventura e Giuseppe Ventura.