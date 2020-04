Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco Ecco le strade interessate dal disagio

Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire un intervento di riparazione sulla rete idrica in Via Calata San Vito (altezza angolo Via Tommaso Soriente) si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 21 aprile dalle ore 10,00 alle ore 16,00 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Calata S.Vito, Piazza O.Coppola, Via B.Gaeta, Via C. Carducci, Via G.Trincone, Via D.Coda, Via M. Da Durazzo, Via T.Soriente, Via C.Forte, Via P.Cavatore, Via A.Nicolodi, Via C.De Caro, Via V.Petrone, Via D. Siviglia, Via F.Filzi, Via delle Terme, Via delle Fonderie, Viale A. Gramsci, Via del Lavoro, Via degli Opifici, Via M. Pagano, Via S.de Vita, Via dei Casali, Via Buonservizi, Via A.Conforti, Via M. Peluso, Via S. De Crescenzo, Via dei D'Agostino, Via C. Capone, Piazza Galdi, Via dei Bigi, Via N.Fiore, Via Pomponio Leto, Via F. Spirito, Via L.Di Marino, Piazza Medaglie d'Oro, Via C. Gatti, Via Irno (n.52), Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via dei Greci e sovrappasso Autostradale), Via dei Greci (tratto tra Via R.Wenner e Salita San Giovanni) Traversa dei Greci.