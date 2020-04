Covid-19: solo 7 tamponi positivi nel Salernitano Su 310 tamponi esaminati al Ruggi d'Aragona 5 sono risultati positivi, due all'ospedale di Eboli

Cinque tamponi positivi a Covid-19 su 310 al Ruggi d'Aragona di Salerno. Questi gli ultimi dati resi noti dal puntuale aggiornamento serale dell'unità di crisi della Regione Campania. All'ospedale di Eboli, invece, in giornata sono stati esaminati 100 tamponi di cui solo 2 positivi. Superano quota 600 i casi di coronaviur in Provincia di Salerno. Anche oggii casi in Campania tendono a diminuire, nella giornata di ieri in tutta la Regione erano stati 64 i casi positivi, oggi sono solo 37.

Questa mattina, purtroppo, ancora una brutta notizia. Il Coronavirus fa registrare un'altra vittima nell'Agro Nocerino Sarnese. Padre Olimpo Petti, frate francescano di 98 anni, è deceduto nel convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Inferiore, dove era in isolamento da quando aveva scoperto di aver contratto il virus.