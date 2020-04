Salerno, rete ciclabile di emergenza: la proposta della Fiab Una fase a due ruote per ripartire

Una rete ciclabile di emergenzaper promuovere la mobilità ciclistica e tenere lontano il richio contagio. L’associazione ciclo-ambientalista Fiab Salerno, (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) vede così gli scenari del prossimo futuro, riguardo alla mobilità per la città di Salerno. Per questo motivo lancia la proposta “Fase 2…Ruote” per rispondere alle esigenze di mobilità urbana e tenere lontano il contagio da Covid-19.

"A causa del distanziamento sociale, l’uso quotidiano dei mezzi pubblici nell’immediato futuro costituisce un problema aperto e tutto da affrontare. E’ opinione comune di molti esperti che il loro utilizzo, per il timore del contagio, diminuirà drasticamente, a favore degli spostamenti individuali e in particolare dell’auto. Pertanto la fase due rischia di caratterizzarsi per livelli di traffico ed inquinamento atmosferico particolarmente alti".Si legge in una nota della federazione.

Secondo la Fiab locale la mobilità urbana della città di Salerno, infatti, è costituita ancora da un prevalente utilizzo della circolazione veicolare privata, dal trasporto pubblico su gomma e su rotaia e solo residualmente dall’uso della bicicletta.

"La bicicletta proprio adesso rappresenta una delle soluzioni migliori per rispondere alle esigenze di mobilità urbana. L’uso della bicicletta, infatti, consente di mantenere la distanza; il grado di arieggiamento e quindi di diluizione del droplet (le goccioline di acqua) è il massimo possibile; favorisce l’attività fisica mantenendo i polmoni di chi pedala più “robusti”, ventilati e capaci di sopportare meglio anche un eventuale “stress” dalla malattia; il movimento è fondamentale per il sistema immunitario che, in questo momento, va mantenuto con grande cura alla massima funzionalità".

La proposta di Fiab Salerno, consiste nel chiedere all’amministrazione comunale i seguenti provvedimenti urgenti:

Realizzazione di bike lane anche attraverso l’utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare, quali ad esempio barriera Jersey, che delimitino e restringano anche provvisoriamente le carreggiate stradali, ponendo in tal modo in sicurezza i ciclisti urbani soprattutto coloro che non utilizzano la bicicletta quotidianamente, proprio perché preoccupati per la propria incolumità.

In modo specifico, si propone di realizzare i suddetti interventi prioritariamente per i circuiti ciclabili: A) Circuito del mare – Circuito dell'Irno – Circuito Orientale così denominati e previsti dal Piano di Settore del P.G.T.U. del Comune di Salerno, relativo al Sistema di Trasporto Ciclabile.

Realizzazione di parcheggi provvisori per biciclette anche con transenne da collocare in prossimità delle bike lane, stazione centrale, stazioni di bike sharing, lungomare, ecc.;

Agevolazione dell’utilizzo del sistema di bike sharing rendendone l’accesso libero e gratuito, eventualmente a seguito di accordo con la società di gestione per coprire le mancate entrate;

Trasformazione dell’intera area urbana a Zona 30;

Promuovere una Campagna di comunicazione sociale per sensibilizzare alla mobilità dolce e sostenibile anche ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19 attraverso la promozione della bici come mezzo di trasporto urbano.

Coinvolgimento dei commercianti rivenditori e riparatori di biciclette nel promuovere il noleggio delle biciclette.