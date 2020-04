Apertura parchi per autistici: associazioni pronte ad aiutare La proposta dei consiglieri al vaglio del sindaco Vincenzo Napoli

Riaprire i parchi della città di Salerno per i ragazzi autistici. Le associazioni di categoria rispondo all'appello e alla richiesta di alcuni consiglieri comunali al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Nei giorni scorsi, diversi consiglieri, hanno protocollato una richiesta al primo cittadino per aiutare le famiglie salernitane e le persone affette da autismo, chiedendo l'apertura straordinaria di almeno un parco cittadino, in orari e giorni stabili.

In relazione alla richiesta di aprire i parchi il consigliere Leonardo Gallo, ha avuto la possibilità di interloquire con i responsabili di alcune importanti e rappresentative associazioni di assistenza e di riabilitazione, nonché con famiglie interessate e tutti si sono dichiarati del tutto favorevoli alla richiesta.

"La possibilità di accompagnare e far trascorrere alcune ore del giorno nei nostri parchi, con l’adozione delle idonee misure di sicurezza per il contenimento del contagio da coronavirus, è la prima misura concreta per aiutare i protagonisti a recuperare quanto già perduto a causa dell’emergenza delle ultime settimane. Ora la richiesta assume il senso di un vero e proprio grido di aiuto. È questa la ragione della nuova pressante richiesta formulata ancora una volta in mattinata all’Amministrazione che deve fare ogni sforzo per non lasciare soli proprio questi sfortunati nostri concittadini e le loro famiglie". Scrive il consigliere Gallo.