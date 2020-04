Coronavirus: su 821 tamponi solo 4 positivi al Ruggi Un positivo a Eboli. Gli ultimi dati dell'unità di crisi regionale

Su 821 tamponi esaminati al Ruggi d'Aragona solo 4 sono risultati positivi al Covid-19. Questi gli ultimi dati dell'unità di crisi della Regione Campania. Continuano a calare, dunque, i contagi in Provincia di Salerno. All'ospedale di Eboli, solo 1 tampone positivo su 35 esaminati.

Controlli a tappeto in giornata anche all'ospedale “Fucito” di Mercato San Severino per scongiurare il rischio di nuovi contagi in corsia. Il direttore sanitario Luigi Memoli ha disposto il tampone per 288 operatori sanitari in servizio nell'ospedale della Valle dell'Irno. Ad oggi ne sono stati processati 257, dei quali 7 sono risultati positivi.

Dall'Asl di Salerno arrivano altre buone notizie: due anziani di Eboli e Battipaglia sono riusciti a guarire dal virus, sono stati dimessi in giornata dopo essere stati sottoposti a due tamponi, entrambi negativi.