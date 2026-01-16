Salernitana, forcing per Gyabuaa. Contatti con il Crotone per Cargnelutti Il club granata vuole chiudere con l'Atalanta Under 23 per l'arrivo del mediano

La Salernitana vuole inserire benzina fresca nel proprio motore e guarda al centrocampo. Con Varone e Knezovic in uscita, il direttore sportivo stringe per Emmanuel Gyabuaa, classe 2001, di proprietà dell’Atalanta Under 23 ma reduce da un primo semestre con poco spazio all’Avellino. Sul calciatore c’erano le sirene di Mantova e Catania. La Salernitana ha bruciato la concorrenza assecondando le richieste del club orobico per la cessione: prestito oneroso di circa 100mila euro e un obbligo di riscatto che si aggira sui 400mila euro e pronto a scattare in caso di determinato numero di presenze in campo. Un colpo di prospettiva per un calciatore che ha collezionato presenze con tutte le nazionali under fino all’Under 20.

Sondaggio per Cargnelutti

Si lavora su più fronti. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Molina, il club granata continua ad insistere anche sulla difesa. Nella giornata di ieri, nuovo sondaggio con l’entourage di Riccardo Cargnelutti, difensore centrale del Crotone. Il calciatore, già sondato ad inizio mercato, piace per la capacità di potersi disimpegnare nella difesa a tre. Anche il Catania lo segue con grande interesse. La Salernitana studia la richiesta del Crotone e intanto draga altre soluzioni.