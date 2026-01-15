UFFICIALE - Salernitana, ecco la scommessa Molina L'annuncio del club

Arriva il rinforzo per l'attacco. La Salernitana con una nota ufficiale comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Juan Ignacio Molina. Il calciatore classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha scelto di indossare la maglia numero 25.

Cresciuto in patria tra Rosario Central, Chacharita Juniors e Union Santa Fe, il giocatore argentino ha militato in terza serie spagnola con l’Atletico Bembibre, prima di trascorrere un biennio tra i dilettanti italiani (Ilvamaddalena e Mori S. Stefano). Molina è approdato nel professionismo nell’estate 2023 alla Vis Pesaro. In particolare l’anno scorso ha messo a segno 6 gol in 34 partite dividendosi tra i marchigiani e la SPAL. Ceduto in prestito al Siracusa a fine agosto, in Sicilia ha disputato la prima parte di stagione siglando 2 reti in 13 presenze. Il neo attaccante granata sarà a disposizione di mister Raffaele già dalla trasferta di Caravaggio contro l’Atalanta U23.