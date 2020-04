Il virus uccide ancora a Salerno: muore 68enne di Pontecagnano La donna era ricoverata al Ruggi, il cordoglio del sindaco Giuseppe Lanzara

Nuovo lutto in provincia di Salerno tra coloro che era risultati positivi al Coronavirus. Pontecagnano Faiano piange la scomparsa di una 68enne che era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Lanzara con un post sui social. «Oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità, Pontecagnano Faiano piange la prima vittima di questo maledetto virus. Speravo non arrivasse mai questo giorno; il giorno in cui avremmo dovuto dire addio ad un nostro concittadino, parente, amico. Speravo non accadesse mai. Conoscevo la signora, sono molto legato a lei e alla sua famiglia alla quale esprimo le più sentite condoglianze a nome di tutta la Città. Questa giornata - prosegue Lanzara - servirà per far capire a qualcuno che il COVID-19 è una cosa seria, che la gente muore non solo nelle regioni da noi lontane o nei comuni a noi vicini. Anche a Pontecagnano Faiano, come nel resto del mondo, c’è bisogno di osservare le regole, c’è bisogno di buon senso perché il virus può essere mortale. Ora chiedo rispetto per la vittima e che si lasci qui alla famiglia solo il proprio messaggio di cordoglio».