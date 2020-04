Coronavirus, muore anziana di Baronissi Era ricoverata da due mesi in una struttura della provincia di Benevento

Prima vittima per il Coronavirus a Baronissi. Si tratta di una donna di 84 anni che era ricoverata da fine febbraio in una struttura in provincia di Benevento. La notizia della scomparsa è stata comunicata dal sindaco Gianfranco Valiante. «La tristissima notizia della morte della signora Maria Persiano, uccisa dal covid-19, addolora e commuove tutta la nostra comunità. La nonnina contrasse il coronavirus in un centro di riabilitazione fuori provincia e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ne ricordiamo tutti la dolce figura. Alla famiglia le più affettuose condoglianze mie personali, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città».