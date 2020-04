Eboli: positiva al Covid fa perdere le sue tracce in ospedale I medici hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, la donna è stata ritrovata in ospedale

Si sono vissuti istanti di grande apprensione questa sera all’ospedale di Eboli dove una paziente, dopo aver appreso di essere positiva al Covid-19, ha fatto perdere le sue tracce. I medici, non riuscendo a rintracciarla e non sapendo dove fosse, hanno lanciato l’allarme. I carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale, hanno immediatamente avviato gli accertamenti per capire se la paziente, originaria di San Giorgio a Cremano, fosse scappata dall’ospedale. I militari, anche grazie al supporto dei carabinieri della città della provincia di Napoli, sono riusciti a contattare la donna che era ancora all’interno della struttura ospedaliera dalla quale non era mai uscita. Rintracciata anche dai medici, è stata ricoverata come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid. I carabinieri, in ogni caso, sono al lavoro per capire se, nel periodo in cui la paziente si era allontanata, sia entrata in contatto con altre persone.