Dall'Aci Salerno una raccolta fondi per l'ospedale Ruggi Serviranno per acquistare attrezzature, dispositivi, beni e servizi:si può donare entro l'8 maggio

In questo momento così difficile e delicato vissuto da tutta la popolazione, l'Automobile Club Salerno ha deciso di offrire un sostegno concreto a coloro che maggiormente si stanno impegnando in prima linea per per combattere il Covid-19. Di qui la decisione di lanciare, in condivisione con la direzione dell'azienda sanitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", una raccolta di fondi per le esigenze correlate all’emergenza coronavirus.

"Abbiamo già concordato con l'azienda ospedaliera che i contributi degli automobilisti salernitani saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature, dispositivi, beni e servizi e per la realizzazione di iniziative necessarie a migliorare le attività di cura e di assistenza ai pazienti Covid-19 - hanno spiegato in una nota i responsabili dell'associazione -. Invitiamo dunque gli automobilisti, i soci Aci, i dipendenti dell'Automobile club, i consiglieri e i revisori, il personale e i collaboratori delle delegazioni Aci, delle agenzie Sara Assicurazioni, degli Aci point, dei centri di soccorso stradale Aci global, delle autoscuole Aci Ready2go a versare il loro contributo - entro il prossimo 8 maggio 2020 - sul conto corrente dedicato dell'Automobile Club Salerno".

Questi i riferimenti per donare:

Codice Iban: IT86X0837815201000000405930

Causale: Covid19