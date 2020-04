Attività chiuse il 25 e 26 aprile, Cammarota scrive al sindaco La richiesta del Presidente della commissione trasparenza per evitare assembramenti

Attività chiuse il 25 e 26 aprile e il 1 maggio: il presidente della commissione trasparenza al Comune di Salerno, Antonio Cammarota scrive al sindaco Vincenzo Napoli. Molti sindaci del Salernitano, in queste ore, stanno disponendo la chiusura di tutte le attività necessarie per la giornata di sabato 25 e domenica 26 aprile, nonchè del 1 maggio. La decisione, a Salerno, non è ancora stata presa dal sindaco Napoli.

In merito, Cammarota ha sollecitato il sindaco di provvedere alla chiusura quanto prima, in modo da evitare possibili assembramenti o spostamenti non necessari.

"Credo sia opportuno, come hanno fatto tanti altri sindaci e come di è disposto per Pasqua, disporre per la giornata del 25 e del 26 aprile nonché del 1 maggio la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, per evitare assembramenti pericolosi in questa delicata fase di ripresa che l’occasione dei ponti potrebbe contribuire ad alimentare. D’altro canto, si è detto, non è necessario fare la spesa tutti i giorni". Scrive, Cammarota.