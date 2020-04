Covid-19: altro decesso a Nocera Inferiore, Torquato sbotta Il contagio sarebbe legato al focolaio dell'ospedale Umberto I. Il sindaco: «Indagine interna»

Ancora un lutto a Nocera Inferiore tra i pazienti che erano risultati positivi al Coronavirus. A perdere la vita, come comunicato dal sindaco Manlio Torquato, è stata un'anziana. Il contagio della donna, secondo quanto scritto sui social dal primo cittadino, sarebbe riconducibile al focolaio venutosi a creare nelle scorse settimane nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. «Mi chiedo cosa si debba pensare dinanzi a ben cinque deceduti (sui 7 complessivi di Nocera) venuti fuori da li. Oltre al numero ancora imprecisato di contagiati, sempre li, tra contatti diretti o indiretti. Senza i quali noi ed altri Comuni del comprensorio, registreremmo numeri da Svizzera, di assoluto controllo territoriale, quale è», ha tuonato Torquato attraverso i social. «Mi chiedo cosa si possa mai dire alle famiglie, ai loro cari, alle stesse vittime. Che erano vecchi o già ammalati o che son stati sfortunati? Credo invece che fuori da ogni retorica e con tutte le giustificazioni e le garanzie possibili in cui, chiarisco, crediamo fino in fondo e per principio, di quel che speriamo sia stata solo una tragica fatalità, sia il caso che la Direzione Sanitaria svolga un'indagine interna. Seria. Per spiegare e dire cosa sia davvero accaduto. Lo dobbiamo alla verità al rispetto per le persone e ad una sanità che sia fino in fondo al di sopra di ogni comprensibile dubbio», il messaggio del primo cittadino di Nocera Inferiore.