Liberazione, anche a Salerno l'omaggio alla lapide dei caduti Domani a Palazzo Sant'Agostino un momento di raccoglimento

Anche a Salerno, seppur in modo diverso dagli anni passati, si terrà un momento di raccoglimento per la festa della Liberazione. Domani, alle ore 8.30, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente della Provincia Michele Strainese, il presidente Anpi Ubaldo Baldi, i segretari CGIL, CISL, UIL saranno di fronte a Palazzo S.Agostino per rendere omaggio alla lapide che onora i caduti per la Libertà e la Democrazia.

Non sono previsti discorsi, ma solo ed esclusivamente qualche momento di raccoglimento. Per evitare assembramenti, non è prevista la presenza di altri rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini.

"Onore ai caduti per la Patria e la Democrazia Ora e sempre resistenza Contro il fascismo Impegno per costruire tutti insieme un'Italia solidale e migliore". Le parole del sindaco Napoli.