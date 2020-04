Salerno, sospensione idrica in piazza Monsignor Grasso La comunicazione della Salerno Sistemi. Ecco quando e le strade interessate

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Monsignor Gregorio Grasso si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9,00 alle ore 16,00 di martedì 28.04.2020 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Palinuro, via Leucosia, via Camillo Mari, via Matteo Melillo, via Parmenide dal civico n. 2 al civico n. 152, via Lungomare Cristoforo Colombo dal civico n. 357 al civico n. 381, via Trento dal civico n. 178 al civico n. 218.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.