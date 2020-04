Cgil e Nidil Salerno, al via lo sportello di assistenza Da lunedì prossimo sarà attivo il servizio destinato alle famiglie

Da Lunedì 27 aprile sarà istituito, presso la CGIL di Salerno alla Via Francesco Manzo, uno Sportello di assistenza prettamente dedicato alle famiglie che intendono accedere alle misure per lavoratori e famiglie e per il piano di emergenza socio economica della Regione Campania.

Sono due le domande messe a disposizione: Bonus per famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: 500 euro per ogni nucleo con ISEE fino ad 20.000,00 euro e 300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000,00 euro Il contributo viene destinato alle famiglie per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio- educativi

Il secondo bonus “Io studio 2020” per le famiglie con figli che frequentano scuole secondarie di II grado: 300 euro per ogni nucleo con ISEE fino ad 15.748,48 euro.

Per maggiori informazioni telefonare dalle ore 9,30 alle ore 13,00 allo 089/2586732 oppure inviare una mail ad info@cgilsalerno.it.

Tutte le pratiche, nel rispetto delle normative vigenti, saranno gestite da remoto. Solo quando non sarà possibile, verrà concordato un appuntamento.