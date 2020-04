Vittima del Covid, i familiari: «Grazie a tutta Baronissi» Le figlie di Maria Persiano hanno rivolto una lettera a tutta la comunità

Hanno voluto ringraziare tutta la comunità di Baronissi per l'affetto e la partecipazione mostrata in seguito alla morte della loro cara mamma. Le figlie di Maria Persiano, 85enne di Baronissi deceduta lunedì in una struttura del Beneventano dopo ch'era risultata positiva al Coronavirus, attraverso una lettera inviata all'Amministrazione comunale e rivolta all'intera città di Baronissi, hanno espresso il proprio ringraziamento alla comunità baronissese. «La tragedia che ha colpito la nostra famiglia per la perdita di mamma, la signora Maria Persiano, è stata condivisa e sentita da tutta la Città. Tante sono state le manifestazioni di affetto, di rispetto e di ammirazione per la mia cara mamma e, da lunedì scorso anche un po' sorella, zia e nonnina di tutti», si legge nella lettera pubblicata dalla pagina social del Comune di Baronissi. «Dire commovente, emozionante non esprime il reale sentimento che ho provato nel leggere quanto fosse l’affetto e per la nostra amata mamma, nella sua “patria” come diceva lei stessa quando parlava di Baronissi e quando, inutilmente, cercavamo di convincerla a trasferirsi a Montesarchio o a Torino da noi figlie. La terra che lei amava e che oggi piange la sua dipartita ha dato dimostrazione di come quel legame con la sua città natale fosse a doppio filo: tanto mia madre amava Baronissi quanto era amata dai suoi concittadini. Questo mi riempie di orgoglio e mi fa sentire ancora parte di questa comunità, anche se fisicamente lontana. Non riesco a trovare le parole adatte, ma a nome mio e di mia sorella Rosa diciamo a tutti - Sindaco, amministrazione comunale, cittadini, amici - semplicemente “grazie” per lo straordinario affetto dimostrato alla nostra cara mamma».