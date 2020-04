Salerno celebra la Liberazione: "Ora e sempre resistenza" FOTO | Sindaco, insieme a Presidente Provincia, Anpi e sindacati hanno reso omaggio ai caduti

Si è svolta nel silenzio e nella tranquillità di una Salerno soleggiata e "blindata" la festa della Liberazione. Alle 8.30 il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è sceso in strada, ai piedi di Palazzo Sant'Agostino, insieme al presidente della Provincia Michele Strainese, al presidente Anpi Ubaldo Baldi, i segretari CGIL, CISL, UIL per rendere omaggio alla lapide che onora i caduti per la Libertà e la Democrazia.



Si celebrano oggi i 75 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: un anniversario importante in un momento particolare per il nostro paese e per il mondo intero.

"Rendiamo onore ai caduti per la Patria e la Democrazia. Restino vivi in noi quei principi e valori di democrazia che hanno animato la Resistenza. Che sia questa un'occasione per rinnovare il nostro impegno per costruire tutti insieme un'Italia, un pianeta, un futuro solidale e migliore. La rinascita dalle barbarie del nazifascismo si tinge oggi di un altro valore. Riusciamo finalmente ad intravedere la fine di un tunnel. Intravediamo una possibilità di rinascita dell'Italia con una nuova unità di intenti e una rinnovata speranza di futuro". Ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

"Perchè dopo il virus si lavori per una società migliore, più equa, umana, libera e giusta. In occasione del 75° anniversario della Liberazione la parola d'ordine è rinascere" Scrive il presidente della Provincia Strianese, "la festa della Liberazione come Festa per la ripartenza di tutti gli italiani. Il distanziamento sociale ci impedisce di organizzare manifestazioni partecipate. Ma non deve impedirci di ritrovarci tutti in una grande piazza virtuale grande quanto l'Italia, per celebrare il valore della libertà".