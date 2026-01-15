Salerno Pulita, tornano i centri itineranti di raccolta e riuso: quando e dove

Ecco il calendario completo nei quartieri della città

Salerno.  

Tornano dal 24 gennaio i centri itineranti di raccolta e riuso di Salerno Pulita, gli eventi mobili che si tengono periodicamente, ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei quartieri, trasformando la raccolta differenziata in un'occasione di economia circolare, dove i cittadini possono conferire materiali come piccoli RAEE, tessili, oli esausti, farmaci scaduti e pile, ma anche donare abiti, giocattoli, elettrodomestici ancora funzionanti, mobili e oggetti in buono stato per il riuso, tramite la collaborazione con associazioni, dando loro una seconda vita e promuovendo la sostenibilità. In collaborazione, poi, con l’app Junker, il centro di riuso funzionerà anche da base per i materiali intercettati attraverso la bacheca del riuso, cioè i cittadini potranno utilizzare il gazebo del centro mobile per lo scambio.

Anche per queste tappe, compagno speciale sarà la Centrale del Latte Salerno che donerà i suoi prodotti oltre ai gadget di Salerno Pulita per i cittadini virtuosi che utilizzeranno le opportunità offerte dall’iniziativa itinerante. Attraverso i centri di raccolta mobile i cittadini possono anche prenotare il ritiro ingombranti attraverso il servizio gratuito a domicilio per elettrodomestici e mobili grandi. È, poi, possibile ritirare gratuitamente il kit di sacchetti per la carta e di buste per il multimateriale ed il non differenziabile e ricevere qualsiasi tipo di informazioni, oltre che richiedere il rilascio della card di Salerno Pulita.

“Oltre a promuovere concretamente azioni di sostenibilità ambientale- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- i Centri di raccolta e riuso rappresentano per noi anche un’occasione diretta
di confronto con i cittadini, che possono segnalarci disagi ed aiutare a migliorare il nostro lavoro”.
Le tappe cambiano ogni settimana: il calendario è pubblicato su tutti i social e sul sito di Salerno Pulita. Ogni sabato. fino al 30 maggio in un quartiere diverso, dalle 9 alle 12,30.
dopo poi l’interruzione estiva, l’iniziativa verrà ripresa da settembre a novembre.

LE TAPPE

24 gennaio- via Vinciprova
ASSOCIAZIONE LIMEN

31 gennaio -Pastena Piazza Caduti di Brescia
ASSOCIAZIONE “VOLA”

7 febbraio- via Valerio Laspro
ASSOCIAZIONE AMICI DEI QUARTIERI

14 febbraio -Rione Zevi
ASSOCIAZIONE 2ND HAND SOLIDALE

21 febbraio Parco Arbostella- Parco giochi, viale Giuseppe Verdi
ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA

28 febbraio- San Demetrio, via Matteo Mazziotti
ASSOCIAZIONE MIGRANTES

7 marzo -Piazza Portanova

14 marzo -via Nicola Petrosino

21 marzo -Area parcheggio metropolitana, via Rocco Cocchia
ASSOCIAZIONE PROGETTO TERRA

28 marzo -Rione Carmine, piazza Bolognini

4 aprile- Mercatello, piazza Monsignor Grasso
STUDENTI ISTITUTO SANTA CATERINA – AMENDOLA

11 aprile- via Molo Manfredi

18 aprile -Corso Vittorio Emanuele, angolo via De Bartolomeis

25 aprile -Giovi, Piazza Matteo Rassica

2 maggio -Matierno (parcheggio sopra)

9 maggio -Mariconda (vicino chiesa Madonna di Pompei)
ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ONLUS

16 maggio -Piazza San Francesco
COOP MARIANELLA MATCIA GARCIAS

23 maggio- piazza Gian Camillo Gloriosi
COOPERATIVA POLDO

30 maggio -Quartiere Italia, via Guido Vestuti, Centro Sociale

