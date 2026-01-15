Salerno Pulita, tornano i centri itineranti di raccolta e riuso: quando e dove Ecco il calendario completo nei quartieri della città

Tornano dal 24 gennaio i centri itineranti di raccolta e riuso di Salerno Pulita, gli eventi mobili che si tengono periodicamente, ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei quartieri, trasformando la raccolta differenziata in un'occasione di economia circolare, dove i cittadini possono conferire materiali come piccoli RAEE, tessili, oli esausti, farmaci scaduti e pile, ma anche donare abiti, giocattoli, elettrodomestici ancora funzionanti, mobili e oggetti in buono stato per il riuso, tramite la collaborazione con associazioni, dando loro una seconda vita e promuovendo la sostenibilità. In collaborazione, poi, con l’app Junker, il centro di riuso funzionerà anche da base per i materiali intercettati attraverso la bacheca del riuso, cioè i cittadini potranno utilizzare il gazebo del centro mobile per lo scambio.

Anche per queste tappe, compagno speciale sarà la Centrale del Latte Salerno che donerà i suoi prodotti oltre ai gadget di Salerno Pulita per i cittadini virtuosi che utilizzeranno le opportunità offerte dall’iniziativa itinerante. Attraverso i centri di raccolta mobile i cittadini possono anche prenotare il ritiro ingombranti attraverso il servizio gratuito a domicilio per elettrodomestici e mobili grandi. È, poi, possibile ritirare gratuitamente il kit di sacchetti per la carta e di buste per il multimateriale ed il non differenziabile e ricevere qualsiasi tipo di informazioni, oltre che richiedere il rilascio della card di Salerno Pulita.

“Oltre a promuovere concretamente azioni di sostenibilità ambientale- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- i Centri di raccolta e riuso rappresentano per noi anche un’occasione diretta

di confronto con i cittadini, che possono segnalarci disagi ed aiutare a migliorare il nostro lavoro”.

Le tappe cambiano ogni settimana: il calendario è pubblicato su tutti i social e sul sito di Salerno Pulita. Ogni sabato. fino al 30 maggio in un quartiere diverso, dalle 9 alle 12,30.

dopo poi l’interruzione estiva, l’iniziativa verrà ripresa da settembre a novembre.

LE TAPPE

24 gennaio- via Vinciprova

ASSOCIAZIONE LIMEN



31 gennaio -Pastena Piazza Caduti di Brescia

ASSOCIAZIONE “VOLA”



7 febbraio- via Valerio Laspro

ASSOCIAZIONE AMICI DEI QUARTIERI



14 febbraio -Rione Zevi

ASSOCIAZIONE 2ND HAND SOLIDALE



21 febbraio Parco Arbostella- Parco giochi, viale Giuseppe Verdi

ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA



28 febbraio- San Demetrio, via Matteo Mazziotti

ASSOCIAZIONE MIGRANTES



7 marzo -Piazza Portanova



14 marzo -via Nicola Petrosino



21 marzo -Area parcheggio metropolitana, via Rocco Cocchia

ASSOCIAZIONE PROGETTO TERRA



28 marzo -Rione Carmine, piazza Bolognini



4 aprile- Mercatello, piazza Monsignor Grasso

STUDENTI ISTITUTO SANTA CATERINA – AMENDOLA



11 aprile- via Molo Manfredi



18 aprile -Corso Vittorio Emanuele, angolo via De Bartolomeis



25 aprile -Giovi, Piazza Matteo Rassica



2 maggio -Matierno (parcheggio sopra)



9 maggio -Mariconda (vicino chiesa Madonna di Pompei)

ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ONLUS



16 maggio -Piazza San Francesco

COOP MARIANELLA MATCIA GARCIAS



23 maggio- piazza Gian Camillo Gloriosi

COOPERATIVA POLDO



30 maggio -Quartiere Italia, via Guido Vestuti, Centro Sociale