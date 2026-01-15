Salerno Pulita, tornano i centri itineranti di raccolta e riuso: quando e dove

Tornano dal 24 gennaio i centri itineranti di raccolta e riuso di Salerno Pulita, gli eventi mobili che si tengono periodicamente, ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei quartieri, trasformando la raccolta differenziata in un'occasione di economia circolare, dove i cittadini possono conferire materiali come piccoli RAEE, tessili, oli esausti, farmaci scaduti e pile, ma anche donare abiti, giocattoli, elettrodomestici ancora funzionanti, mobili e oggetti in buono stato per il riuso, tramite la collaborazione con associazioni, dando loro una seconda vita e promuovendo la sostenibilità. In collaborazione, poi, con l’app Junker, il centro di riuso funzionerà anche da base per i materiali intercettati attraverso la bacheca del riuso, cioè i cittadini potranno utilizzare il gazebo del centro mobile per lo scambio.
Anche per queste tappe, compagno speciale sarà la Centrale del Latte Salerno che donerà i suoi prodotti oltre ai gadget di Salerno Pulita per i cittadini virtuosi che utilizzeranno le opportunità offerte dall’iniziativa itinerante. Attraverso i centri di raccolta mobile i cittadini possono anche prenotare il ritiro ingombranti attraverso il servizio gratuito a domicilio per elettrodomestici e mobili grandi. È, poi, possibile ritirare gratuitamente il kit di sacchetti per la carta e di buste per il multimateriale ed il non differenziabile e ricevere qualsiasi tipo di informazioni, oltre che richiedere il rilascio della card di Salerno Pulita.
“Oltre a promuovere concretamente azioni di sostenibilità ambientale- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- i Centri di raccolta e riuso rappresentano per noi anche un’occasione diretta
di confronto con i cittadini, che possono segnalarci disagi ed aiutare a migliorare il nostro lavoro”.
Le tappe cambiano ogni settimana: il calendario è pubblicato su tutti i social e sul sito di Salerno Pulita. Ogni sabato. fino al 30 maggio in un quartiere diverso, dalle 9 alle 12,30.
dopo poi l’interruzione estiva, l’iniziativa verrà ripresa da settembre a novembre.
LE TAPPE
24 gennaio- via Vinciprova
ASSOCIAZIONE LIMEN
31 gennaio -Pastena Piazza Caduti di Brescia
ASSOCIAZIONE “VOLA”
7 febbraio- via Valerio Laspro
ASSOCIAZIONE AMICI DEI QUARTIERI
14 febbraio -Rione Zevi
ASSOCIAZIONE 2ND HAND SOLIDALE
21 febbraio Parco Arbostella- Parco giochi, viale Giuseppe Verdi
ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA
28 febbraio- San Demetrio, via Matteo Mazziotti
ASSOCIAZIONE MIGRANTES
7 marzo -Piazza Portanova
14 marzo -via Nicola Petrosino
21 marzo -Area parcheggio metropolitana, via Rocco Cocchia
ASSOCIAZIONE PROGETTO TERRA
28 marzo -Rione Carmine, piazza Bolognini
4 aprile- Mercatello, piazza Monsignor Grasso
STUDENTI ISTITUTO SANTA CATERINA – AMENDOLA
11 aprile- via Molo Manfredi
18 aprile -Corso Vittorio Emanuele, angolo via De Bartolomeis
25 aprile -Giovi, Piazza Matteo Rassica
2 maggio -Matierno (parcheggio sopra)
9 maggio -Mariconda (vicino chiesa Madonna di Pompei)
ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ONLUS
16 maggio -Piazza San Francesco
COOP MARIANELLA MATCIA GARCIAS
23 maggio- piazza Gian Camillo Gloriosi
COOPERATIVA POLDO
30 maggio -Quartiere Italia, via Guido Vestuti, Centro Sociale