Salerno, Roberto Lambiase è il nuovo commissario provinciale dell'Udc Già consigliere comunale di Roccapiemonte e avvocato del foro di Nocera Inferiore

Roberto Lambiase, già consigliere comunale di Roccapiemonte, stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore e candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista dell’Udc nell’ultima tornata elettorale, è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. La nomina è stata formalizzata dal senatore Antonio De Poli, su indicazione del presidente nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e su segnalazione di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute del partito.

«La nomina di Roberto Lambiase rappresenta una scelta di qualità e di prospettiva per l’Udc in provincia di Salerno», ha dichiarato Mario Polichetti. «Parliamo di un professionista serio, di un uomo delle istituzioni che conosce bene il territorio e che ha dimostrato, nel suo percorso politico e amministrativo, competenza, equilibrio e capacità di ascolto. Sono certo che saprà guidare il partito con determinazione e spirito unitario, rafforzandone la presenza e il radicamento tra i cittadini».

Soddisfazione e senso di responsabilità sono stati espressi dal neo commissario provinciale. «Ringrazio il presidente Lorenzo Cesa, il senatore Antonio De Poli e Mario Polichetti per la fiducia che hanno voluto accordarmi», ha affermato Roberto Lambiase. «Assumo questo incarico con grande impegno e con la volontà di lavorare per una riorganizzazione capillare dell’Udc sul territorio provinciale, valorizzando le energie migliori e costruendo una proposta politica moderata, credibile e concreta, capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità».

«Il mio obiettivo», ha concluso Lambiase, «è quello di rendere l’Udc un punto di riferimento per quanti credono in una politica fatta di serietà, competenza e attenzione ai territori».