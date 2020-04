Covid-19, continua il calo: un solo caso nel Salernitano Negli ultimi sette giorni 31 contagiati in tutta la provincia di Salerno

Nella serata in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato le novità previste dalla fase-2, la Campania ha fatto registrare il dato più basso dal 6 marzo in termini di contagi. Sono solo 18 i tamponi positivi sui 1509 analizzati nei vari laboratori dislocati sul territorio regionale. Di questi uno solo è legato alla provincia di Salerno e si è registrato nel comune di Scafati, come comunicato dal sindaco Cristoforo Salvati. «Purtroppo oggi contiamo un nuovo caso. Un altro contagio intra-familiare. Un altro familiare di un soggetto già infetto. Abbiamo, però, anche un altro guarito. Il numero dei casi resta quindi invariato». In totale nell città dell'Agro sono 61 i casi registrati dal 6 marzo, dei quali 15 sono guariti e 4 deceduti, 38 sono positivi domiciliati e 4 ospedalizzati.

In ogni caso si conferma il trend in discesa: nell’ultima settimana, infatti, nel Salernitano si sono registrati 31 casi positivi, dei quali 9 negli cinque giorni. Un trend incoraggiante e che lascia ben sperare in vista della fase 2.