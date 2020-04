Covid 19: donna partorisce a Nocera, chiuso reparto Tampone alla neo mamma

Ancora un caso sospetto di Covid 19 all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una donna incinta, proveniente da Cava de' Tirreni ha partorito nel nosocomio dell'Agro dove è arrivata, accompagnata dal marito, con la febbre.

Nelle scorse settimane erano stati entrambi in provincia di Bergamo. Attivate immediatamente le misure restrittive anti contagio previste dal protocollo sanitario. La donna è stata posta in isolamento e il reparto è stato chiuso. Effettuato il tampone faringeo si aspettano ora i risultati per accertare se la donna sia affetta o meno da coronavirus.