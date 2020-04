Cisl: screening immediato per lavoratori dell'Ospedale Nocera "L'attenzione deve restare massima"

“Attivare uno screening immediato per tutti i lavoratori del Presidio di Nocera Inferiore - dichiara Pietro Antonacchio Segretario Generale della CISL FP di Salerno - e processarli in loco, potenziando la struttura del laboratorio analisi. Non si può chiudere – continua Antonacchio - un ospedale importante e delle dimensioni di quello nocerino, ma per questa ragione la attenzione deve essere massima senza abbassare mai la guardia.

A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa con CGIL CISL e UIL del 24 marzo, alcune procedure dovevano essere attivate e anche se purtroppo si lamenta la difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi individuali di protezione, dove si può intervenire ovvero percorsi definiti, potenziamento della vigilanza, controllo degli utenti con termometri a puntatore laser e attraverso la loro identificazione deve essere messo in opera”precisa il segretario generale della Cisl.