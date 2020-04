Meno burocrazia per la ripartenza: l'appello di Confesercenti Confronto e ascolto con gli imprenditori per cercare di affrontare al meglio la fase 2

"L’eccesso di burocrazia rappresenta indubbiamente uno dei più grossi fardelli per tutti i settori sociali ed economici della nostra bella penisola". Queste le parole presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Espito, già a lavoro con tanti imprenditori del Salernitano, in vista di una ripartenza già prevista per la Fase 2 dal governo italiano.

"L’aspetto di una percezione, se vogliamo ancora più opprimente, è anche uno dei tanti fattori che durante le fasi d’ascolto digitale promossa da Confesercenti provinciale di Salerno ha catturato l'interesse degli intervistati. Gli imprenditori che hanno raccolto le nostre sollecitudini a favorire proposte e nuove regole per il mondo che inevitabilmente è cambiato, e cambierà, hanno evidenziato una seria preoccupazione per il crescente numero di norme a valere sul mondo delle imprese". Continua Esposito, "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di leggere in maniera chiara e comprensibile le linee guida nazionali di questo piano post emergenza, per le quali la task force del governo sta lavorando già da giorni, che sono immediatamente arrivate le reazioni del nostro mondo delle PMI di tutti i settori, reazioni non certo nell’ottica della speranza anzi tendenti allo sconforto più totale".

Trai temi più importanti affrontati nelle fasi di ascolto digitali, ci sono gli aspetti del credito, la liquidità intesa come rimborso e/o quota a fondo perduto, che occupano le primissime istanze delle imprese ed a quelle della garanzia dell’esonero di responsabilità civili e penali da contagio, l’aspetto della percezione di eccesso di burocrazia sotto forma di nuovi, costosi ed eccessivi adempimenti spesso non sostenibili sarà determinante per la vita e la prosecuzione di impresa. Un eccesso di norme ma soprattutto un sovrapporsi di normative.

"E' necessario avere entro giorno 4 Maggio linee guida anche se dure ma ben chiare e definite a valere su tutti i settori. Ci appelliamo ai membri del comitato tecnico scientifico nazionale, ancora all'opera, proprio per sollecitarli ed invitarli alla chiarezza ed alla semplificazione di tutto quello che da oggi in poi si potrà fare. Attraverso questa possibilità, speriamo concreta, i nostri imprenditori sapranno certamente affrontare nel miglior modo possibile le prossime sfide economiche". Conclude il presidente Esposito.