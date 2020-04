Fase 2 e bici, Ventura: "Installare rastrelliere in città" Il consigliere ha scritto all'assessore alla mobilità De Maio per incentivare le due ruote

"Chiediamo con massima urgenza l'installazione di rastrelliere su tutto il centro cittadino per le biciclette". Questa la proposta del gruppo consiliare "Davvero Verdi" inviata all'assessore alla mobilità Domencio De Maio e all'assessore al bilancio Luigi Della Greca.

Si punta sulla bicicletta in vista di una ripresa e della Fase 2. La possibilità di puntare sulla mobilità ciclistica è una realtà che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Dopo l'appello della Fiab, molti cittadini e istituzioni stanno cercando di contribuire e sollecitare i cittadino all'uso delle due ruote in città. La proposta del consigliere Giuseppe Ventura è quella di fornire, come si legge nella nota: "un incremento all'utilizzo di bibiclette da parte dei cittadini, chiedendo l'installazione di rastrelliere, in particolar modo in via Lungomare Trieste e Corso Vittorio Emanuele". Tra le ipotesi di Ventura anche la realizzazione di convenzioni con le società di bike sharing e agevolazioni per l'acquisto di bici.