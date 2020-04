Unisa: docente arrestato, il rammarico del Rettore Nota stonata quando tutto il personale medico sta dando prova di senso di responsabilità

Il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia esprime profondo rammarico per la vicenda giudiziaria che vede coinvolto un docente dell’Ateneo. “In una fase in cui - sottolinea Loia - tutto il personale medico, a seguito della vicenda Covid-19, sta dando prova di grande senso di responsabilità e sacrificio per il bene e l'interesse dell'intera comunità, questa notizia rappresenta una nota stonata”.

Sicuro che l'operato della magistratura farà al più presto luce sulla vicenda emersa e sulle eventuali responsabilità, il Rettore esprime poi fiducia all'intero personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria che sta testimoniando rigore ed efficienza durante questa emergenza epidemiologica.