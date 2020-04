Crisi e paura: a Baronissi lumini davanti ai negozi Protesta simbolica dei commercianti che chiedono aiuto alle istituzioni

Candele accese dinanzi ai negozi di Baronissi per lanciare un messaggio di speranza ma anche per far suonare un campanello d'allarme sulle tante criticità con cui dovrà convivere il commercio in questa che riguardano il commercio in questa fase. All'iniziativa, organizzata dall'associazione Baronissi Food & Beverage, ieri sera hanno aderito tanti commercianti che, dalla Valle dell'Irno, hanno voluto lanciare un appello a Comune, Regione e Governo, denunciando le difficoltà di un settore che deve fare i conti cin gravi perdite economiche. «La luce della candela è un segnale di speranza ma è anche un modo per manifestare la nostra preoccupazione in vista del futuro. Con queste norme stringenti non ce la possiamo fare a ripartire», la denuncia di Carmine Sessa, vicepresidente dell'associazione che ha promosso l'evento. «Con questo iniziativa vogliamo lanciare un grido d’allarme alle Amministrazioni locali e al governatore Vincenzo De Luca su un settore che al momento subirà gravissime perdite economiche per la chiusura a causa del Covid 19 e le successive regolamentazioni». Dopo la manifestazione promossa ieri sera, i commercianti di Baronissi domani aderiranno all'iniziativa nazionale che prevede la consegna virtuale delle chiavi delle loro attività in Comune.