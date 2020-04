Covid-19: numeri in calo, solo 2 tamponi positivi al Ruggi L'ultimo bollettino dell'unità di crisi. Sono 515 i tamponi esaminati oggi nel Salernitano

Ancora numeri in calo nel Salernitano. Su 515 tamponi esaminati oggi in tutta la provincia solo due sono risultati positivi al Covid-19. All'ospedale di Eboli, in giornata, sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno è risultato positivo, mentre all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, sono stati esaminati 418 tamponi, di cui 2 positivi al virus.

Questo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale. I casi positivi di oggi in tutta la Campania sono 31 su 2528 tamponi elaborati. In provincia di Salerno i casi totali di coronavirus salgono a 658.