Salerno: commercianti consegnano le chiavi delle attività Il gesto simbolico questa mattina con il sindaco Napoli e l'assessore Loffredo

Una consegna di chiavi simbolica, di tutte le attività commerciali di Salerno, al sindaco Vincenzo Napoli e all'assessore al commercio Dario Loffredo per sottolineare quanto questa emergenza dovuta al Coronavirus li stia penalizzando economicamente. Si è svolto questa mattina alle 11, a Palazzo di Città, un incontro con alcuni rappresentanti dei commercianti salernitani per cercare di aprire un discorso con l'amministrazione comunale, in vista della riapertura di bar, ristoranti e altri negozi.

C'è stata vcinanza e sostegno da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale che auspicano una ripartenza quanto più celere nel rispetto sempre della salute di tutti e delle norme di distanziamento sociale messe in atto per contrastare questa pandemia.

"Era per noi doveroso rispondere al grido di dolore dei nostri commercianti", ha dichiarato Loffredo, "Facciamo un appello al governo per mettere in campo misure più incisive per le attivià. Ogni minuto è letale per una possibile chiusura. Stiamo mettendo in atto delle misure che vogliono agevolare i commercianti, come la possibilità di avere più spazi all'esterno dei locali, per permettere il distanziamento sociale senza perdere posti a sedere. Chiediamo allo Stato di indicare a chi di dovere, con maggiore chiarezza, le norme igienico sanitarie da seguire e di ascoltare le persone del settore".

Il sindaco, l'assessore Loffredo e la giunta stanno verificando tutte le provvidenze dell'organo preposto per mettere in campo azioni che possano dare sollievo al comparto.

"Abbiamo accolto i rappresentanti degli esercizi commerciali", dichiara il sindaco, "Questa crisi del covid, li ha colpiti intimamente. Salerno sta valorizzano la sua prerogativa turistica che si regge anche su di loro. Dobbiamo essere vicini ai commercianti e per questo stiamo curando una serie di iniziative che vanno in soccorso di questa categoria. Il Governo dovrà fare il suo compito".

In occasione di questo incontro, il sindaco ha esortato ancora una volta la cittadinanza a non commettere passi falsi e a rispettare le regole perché tutti insieme possiamo farcela.

"Sto curando personalmente dei sopralluoghi in città nelle ore in cui è consentita la passeggiata, le cose non vanno bene. I salernitani hanno avuto una condotta esemplare in queste settimane, oggi sono preoccupato. Invito i miei concittadini a rispettare le norme, per evitare che una fiammata di ritorno possa colpire la nostra città. E' un atto di rispetto che ciasciuno di noi deve mettere in campo. Ulteriore verifiche saranno fatte a Salerno in questi giorni per tutti gli arrivi dal Nord". Ha concluso il primo cittadino.