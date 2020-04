Anas: sostituzione dei giunti sui ponti tra Salerno e Avellino Al via alcuni interventi di manutenzione su ponti e viadotti

Al via l’intervento di manutenzione programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza di alcuni ponti e viadotti situati lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, dal km 10 al km 30, tra le province di Salerno e Avellino; i lavori sono stati consegnati da Anas all’Associazione Temporanea d’Imprese, con mandataria l’Impresa di Costruzione Cav. AntonioSantalucia S.r.l. con sede in Salerno.

L’importo complessivo dell’investimento è di oltre 2,5 milioni di euro.

Attualmente le attività di sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza dei viadotti interessati e il rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica stradale, stanno interessando un tratto situato nel territorio comunale di Contursi Terme (SA).

Durante lo svolgimento dei lavori saranno attivi restringimenti della carreggiata stradale; per contenere al massimo i tempi d’esecuzione dell’intervento le lavorazioni verranno eseguite anche nelle giornate dei fine settimana, quando possibile, in relazione ai volumi di traffico per ridurre al massimo i disagi alla circolazione stradale.

L’ultimazione delle attività è fissata entro il prossimo autunno.

Durante lo svolgimento dei lavori, l’impresa adotta tutte le misure di sicurezza imposte in materia di cantieri stradali per il contenimento del contagio da Covid-19.