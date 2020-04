Salerno, attività chiuse il 1 maggio: consentito l'asporto In tutta la provincia chiusi supermercati, edicole e tabacchi. Restano aperte pizzerie e farmacie

Nuove precisazioni dall'unità di crisi della Regione Campania, in merito alle possibile aperture di venerdì 1 maggior. Quest'anno, le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le modalità stabilite dall'ordinanza, quindi per l'attività di consegna a domicilio.

In tutta la provincia di Salerno, resta in vigore l'ordinanza Sindacale del 21 aprile per la chiusura dei supermercati, le edicole e tabacchi. La chiusura prevista per la festività è pertanto esclusivamente riferita a tutte le attività di commercio al dettaglio. Restano aperti in quella giornata anche farmacie, parafarmacie, distributori di carburante.