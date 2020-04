Fase 2 e pochi contagi, Maraio: "Apertura per il Sud" VIDEO | Le parole del segretario del Psi: "Bisogna differenziare le misure"

"La fase 2 sarà, per certi versi, più complessa della prima. Sarà la fase di avvio per il ritorno alla normalità, se tutto funzionerà alla perfezione. La fase due, emergenza sanitaria che convive con la ripresa delle attività sociali ed economiche, per la sua evidente transitorietà, potrà ricondurre alla fase 1 della emergenza sanitaria, oppure portarci alla fase 3 dove le attività sociali ed economiche si potranno svolgere in condizioni normali, come auspicabile". Queste le parole del segretario del Psi, Vincenzo Maraio che domani mattina, alle 11, si riunirà con il consiglio regionale della Campania per cercare di avviare nuove strategie in vista del 4 maggio e dell'inizio della Fase 2.

Il segretario Maraio, ha sottolineato l'importanza di differenziare le misure di lockdown anche in base al numero dei contagi presenti nelle varie regioni: "Oggi ci sono condizioni di contagio diversificate nelle varie regioni e, quindi, appare sempre più opportuno avere il coraggio di differenziare le misure nelle varie aree del Paese. Quelle del sud, ad esempio, dovrebbero mettersi insieme e chiedere di ripartire subito per provare a contenere i danni della imminente stagione estiva. Tutto il sud, insieme".