Primo maggio, l'appello: "Pensiamo a tutti i lavoratori" "L'emergenza Covid non faccia passare in secondo piano le vertenze in atto". Le parole di Rispoli

"Questo primo maggio avrà un peso diverso da quelli precedenti. Ma l'emergenza Covid-19 non deve far passare in secondo piano le vertenze ancora in atto in provincia di Salerno". Così Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel di Salerno, interviene sul tema del lavoro alla vigilia del primo maggio che, quest'anno, si celebrerà in emergenza coronavirus.

"Penso che ci sono tanti lavoratori che stanno difendendo il proprio impiego. Non bisogna dimenticare gli operai del Consorzio di Bacino o i lavoratori che si occupano delle pulizie presso il centro commerciale La Fabbrica. Sono vertenze ancora in atto e non vorrei finissero nel dimenticatoio, magari strumentalizzando il momento che stiamo vivendo".

Ma per Rispoli sarà un primo maggio dove bisognerà riproporre il tema della sicurezza: "L'emergenza coronavirus ha posto davanti ogni cosa il tema della salute che viene prima di tutto. Penso che in ambito lavorativo questa vicenda vada sfruttata in positivo. Gli agenti di polizia locale, oltre alla dotazione tradizionale funzionante, devono avere la possibilità di poter svolgere la propria attività dotati di mascherine e guanti. Non bisogna aver paura di lavorare temendo poi il ritorno a casa. Non si deve pensare di dover mettere a rischio le famiglie. La politica celebri questo primo maggio diversamente, come farà il Comune di Bellizzi. Con il sindaco Mimmo Volpe, proprio domani, in occasione della festa dei lavoratori, ci riuniremo, insieme alle altre sigle sindacali, per trovare una soluzione alla stabilizzazione degli storici lavoratori ex Tempor che da tempo prestano opera per l'Ente. Questa sarà sicuramente una vittoria in un primo maggio diverso dagli altri".