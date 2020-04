Primo Maggio, Strianese: Centralità lavoro ma restiamo a casa Le parole del presidente della Provincia di Salerno

"Il 1 maggio 2020 arriva in un momento nevralgico della nostra vita, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di molti di noi. È un primo maggio segnato dalla quarantena nazionale e dal distanziamento sociale come vuole la normativa nazionale e regionale per il Covid19. E voglio subito ringraziare i tantissimi lavoratori che hanno attraversato la pandemia, con grande senso di responsabilità, tenendo in piedi un intero Paese. Sicuramente il virus ha cambiato tante cose, ma ha sconvolto soprattutto tutto il mondo del lavoro". Queste le parole di Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno. Un pensiero rivolo alle lavoratrici e ai lavoratori, tantissimi in ogni comparto, che con abnegazione, con serietà e senso di solidarietà non si sono mai fermati.

"Tutti lavoratori che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale. E con loro tutti gli addetti della grande distribuzione, le forze dell’ordine, gli addetti al settore dei trasporti, i lavoratori dell’agroalimentare, tutto il lavoro pubblico, che anche in smart working ha continuato ad assicurare i servizi essenziali, gli insegnanti che con le loro lezioni on line stanno tutt’ora facendo i salti mortali per tenere viva l’attenzione dei loro studenti, senza lasciare nessuno indietro. E ancora moltissimi altri lavori che in queste settimane ci hanno consentito di vivere una vita con una parvenza di normalità". Continua Strianese, "Noi restiamo a casa, e soprattutto continuiamo a farlo fino a che potremo uscire in maniera graduale. Dall’interno della Cabina di Regia fra Governo e Enti locali, in cui sono stato nominato per la fase 2, come Presidente di Provincia, ho fatto proposte concrete per la ripresa, per esempio, di un comparto per noi fondamentale. Parlo del Turismo, che appena possibile verrà sostenuto e avviato con misure adeguate, perché possano crearsi le giuste ricadute economiche sui nostri territori. La nostra bellissima provincia si riprenderà".