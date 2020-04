Mascherine in ritardo a Croce, le dona Santoro "Nessun quartiere deve essere discriminato"

Vista l'apprensione e l'attesa per le mascherine che non sono ancora arrivate nel quartiere Croce, il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro ha deciso di agire in prima persona, donando mascherine chirurgiche alle persone a rischio. Santoro lanciò un appello già settimane fa e da allora ha creato una rete solidale di artigiani e cittadini per dotare di mascherine i lavoratori del Porto, operatori sanitari e bambini del Comune di Salvitelle.

Adesso grazie alle mascherine donate dal cittadino salernitano Mario Cafazzo residente a Livorno per lavoro, il consigliere Santoro ha deciso di fornirle alle famiglie del quartiere Croce per dare un segnale ai cittadini: "Finanche nella dotazione di mascherine della Regione sembra che i residenti di alcuni Rioni e Quartieri debbano essere trattati come cittadini di serie B e questo non va bene. Viste le richieste da parte di molti cittadini dispiaciuti dal fatto di non avere avuto ancora oggi dotazione di mascherine, ho deciso di fargli avere una dotazione gratuita in attesa e nella speranza che le Istituzioni inizino a trattare in egual modo tutti i quartieri della città."