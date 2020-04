Lavori alla rete fognaria, disposizioni e divieti in città Ecco i dettagli

Salerno Sistemi Spa comunica che per lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete fognaria sono stati disposti i seguenti provvedimenti a partire dalle 8 del 02/05/2020 sino al termine dei lavori previsti nella stessa giornata:

In via F. P. Volpe è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli; ai veicoli provenienti da Via dei Principati giunti a Piazza XXIV Maggio è fatto obbligo di proseguire diritto, lo stesso vale per i veicoli provenienti da Via G.V. Quaranta giunti all'incrocio con Via Papio e per i bus di linea provenienti da C.so Garibaldi giunti all'incrocio con Via A. Cilento.