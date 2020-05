Un elettrocardiografo da donare all'ospedale "Da Procida" Chiusa la raccolta fondi sostenuta dal Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno

"Il 1 maggio, con l'attuale emergenza sanitaria in atto e l'inizio del Mese Mariano, è ancora di più un giorno simbolico ed è per questo motivo che ho scelto tale data per la chiusura della raccolta fondi confermando la possibilità di acquistare un elettrocardiografo da donare al Covid Hospital Da Procida", è il messaggio che giunge dal presidente del Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno nel giorno della festa dei lavoratori: Maria Rosaria Pilla.

Ogni aiuto è indispensabile, il filo conduttore che ha portato in poco più di due mesi alla conclusione della raccolta fondi patrocinata dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L'elettrocardiografo sarà consegnato presso il nosocomio salernitano, dal presidente Pilla e dall'Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi, nei prossimi giorni.

"Ringrazio tutti coloro i quali hanno sostenuto la nostra raccolta - conclude Maria Rosaria Pilla - ed in particolare S.E. Mons. Andrea Bellani. Ho scelto di chiudere la raccolta in questo giorno così importante per tutti noi per evidenziare, maggiormente, l'importanza del lavoro ed il ruolo decisivo dei corpi intermedi. Il lavoro rende dignitoso l'uomo e senza, come in questo momento di forte crisi, si rischierebbe di prendere vie traverse".